Fonseca a Sky. Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan alla vigilia del match di Champions League contro la Stella Rossa

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole di Paulo Fonseca alla vigilia del match del Milan contro la Stella Rossa.

PAROLE CON IBRAHIMOVIC – «Parliamo sempre di tutto, siamo sempre in contatto ed è successo lo stesso in questi giorni. Abbiamo parlato con la consueta onestà».

DIFFERENZA ITALIA EUROPA – «Sono gare diverse. Siamo migliorati in attacco e in difesa. In Champions le partite sono più aperte e c’è più spazio. Per Loftus-Cheek può essere un vantaggio questo domani. Le partite di Champions sono diverse, i giocatori sono più motivati, attenti e concentrati. La squadra deve capire il momento e quanto sia importante vincere domani».

MOMENTO DELICATO – «Chi indossa questa da maglia da più tempo sono importanti in questo momento. Vogliamo tutti far parte della storia di questo club. Questi giocatori possono trasmettere determinati valori agli altri. Io cerco di essere sempre equilibrato e di rispettare tutti».