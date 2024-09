Fonseca a SKY: «Questo giocatore è FONDAMENTALE», poi mette TUTTI IN RIGA per la sfida contro il Leverkusen

Fonseca a Sky. Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan di commento alla sfida di San Siro contro il Lecce di Gotti

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine della partita che ha visto contrapposti Milan e Lecce a Sky.

FONSECA – «Il calcio è bello per questo: le cose possono cambiare positivamente e negativamente in soli 90′. Questa vittoria è veramente troppo importante, oggi non era facile. Ritornare alla realtà è sempre più difficile ma i ragazzi si sono adattati alla grande. Fofana è un calciatore importantissimo: credo che però tutta la squadra nelle ultime due partite ha fatto un salto in avanti. Per quanto riguarda il Leverkusen sarà una partita completamente differente. Credo che loro e il Liverpool sono le due squadre che giocano meglio in Europa: siamo consci del fatto che sarà molto difficile. Morata Abraham? Le caratteristiche di Morata mi permette di trovare nuove soluzioni»