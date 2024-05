Fonseca Milan: resta solo una strada per il futuro, FIRMA con i rossoneri ad un passo

Fonseca è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan. In tal senso anche la concorrenza del Marsiglia non è una minaccia

Resta solo una strada per il futuro di Fonseca. L’ex Roma è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan con le firme dei contratti che dovrebbero essere previste per settimana prossima. La concorrenza del Marsiglia non è una minaccia.

Come riportato da Daniele Longo infatti, il club francese è defilato da due settimane. Il traguardo finale a un passo (piccolo).