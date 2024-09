Fonseca Milan, c’è il RETROSCENA inaspettato! QUEL giocatore lo ha sorpreso TOTALMENTE

Fonseca-Milan, c’è il retroscena inaspettato: Fofana ha sorpreso il tecnico portoghese cambiando totalmente modo di giocare

Interessante approfondimento della Gazzetta dello Sport su Fofana, centrocampista del Milan:

PAROLE – «C'è un cartello sulla trequarti: divieto di accesso. Youssouf Fofana gioca al Milan da cinque partite e i vecchi amici lo riconoscono a metà. Quando il Milan difende, YF è prezioso sulle linee di passaggio e dà equilibrio. Quando il Milan ha la palla, invece, Fofana sembra timido: con il Monaco aveva anche una dimensione offensiva, che al Milan per ora non si vede. Spiegazioni ipotizzabili, due. La prima: Fofana si sacrifica, sa che Fonseca ha bisogno di equilibrio e non va a occupare una zona di campo abitata da Reijnders, Pulisic, Morata e Leao. La seconda: Fofana è arrivato tardi e con il Milan non è mai stato al 100% della condizione. Vediamo perché la prima risposta è la più corretta».