Fonseca Lione, accordo ad un passo: l’allenatore pronto a risolvere il contratto con il Milan!

L’ex allenatore del Milan Paulo Fonseca è pronto a iniziare subito una nuova avventura alla guida del Lione. Il portoghese risolverà a breve il proprio contratto con i rossoneri e successivamente firmerà con il club francese. Lo riporta Fabrizio Romano.

🔴🔵🇵🇹 Paulo Fonseca, on the verge of terminating his contract at AC Milan after being fired in order to join OL.



It’s all verbally agreed with Olympique Lyon to become the new head coach. pic.twitter.com/6DRoYP8P6u