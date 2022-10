Fondazione Milan for Peace, Shevchenko: «Grazie per il sostegno»

Martedì si è tenuto lo speciale torneo di padel “Fondazione Milan for Peace”. Ecco le parole di Shevchenko a Milan Tv

Martedì si è tenuto lo speciale torneo di padel “Fondazione Milan for Peace”. Ecco le parole di Shevchenko a Milan Tv:

«Volevo ringraziare tantissimo Fondazione Milan e tutti quelli che hanno partecipato a questo piccolo torneo di Padel. Miei ex compagni e amici che hanno trovato il tempo di venire a sostenere questo progetto. Sono andato a visitare ancora la città di Irpin, ho parlato con il sindaco, abbiamo parlato dei dettagli per cominciare i lavori. Sono contento che questa iniziativa di Fondazione Milan aiuterà tanto a ricostruire campi da calcio per i ragazzi»