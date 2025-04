Fofana Milan, francese titolare contro l’Inter? Conceicao deve sciogliere questo dubbio

Fofana Milan, il centrocampista francese partirà titolare nel derby contro l’Inter? Conceicao deve sciogliere il dubbio

Come riferito da calciomercato.com, Sergio Conceicao, in vista della semifinale di domani tra Milan e Inter, tiene aperto un ballottaggio a centrocampo:

PAROLE – «Il Milan scenderà in campo con un 4-2-3-1 più coperto, specialmente a destra. Sergio Conceicao è orientato a scegliere Alex Jimenez come esterno d’attacco per cercare di arginare la forza propulsiva di Federico Dimarco. Conferme per Theo Hernandez a sinistra con Matteo Gabbia che agirà in coppa con Malick Thiaw. Un ballottaggio aperto è quello tra Youssouf Fofana e Yunus Musah con Tijjani Reijnders che tornerà a giocare davanti alla difesa».