Fofana assist man, nel Milan solo Leao come lui: il dato che spiazza i tifosi! Spesso criticato ingiustamente?

Fofana decisivo nel derby con l’assist per Estupinan, ma per il centrocampista francese non è assolutamente una novità!

Nel calcio moderno, spesso le luci della ribalta sono riservate agli attaccanti e ai fantasisti, ma i numeri raccontano una realtà differente. Dalla scorsa stagione c’è chi sottotraccia sta contribuendo in maniera significativa alla fase realizzativa del Milan: Youssouf Fofana.

Un primato condiviso con Rafael Leão

Secondo i dati forniti da Opta Paolo, il celebre portale specializzato nella raccolta e analisi di statistiche sportive, il centrocampista francese ha raggiunto un traguardo sorprendente. Dal suo sbarco a Milanello, nessun giocatore ha fornito più passaggi vincenti di lui tra tutte le competizioni: 13 assist. L’ultimo domenica nel derby contro l’Inter.

Questo dato lo pone esattamente sullo stesso gradino di Rafael Leão, l’ala portoghese nota per i suoi strappi fulminanti e la capacità di creare superiorità numerica. Se per il numero 10 del Diavolo certi numeri sono quasi un’aspettativa, per Fofana rappresentano quasi una sorpresa.

Il paradosso del sottovalutato

Nonostante un impatto così concreto, attorno al mediano transalpino sembra aleggiare un velo di scetticismo. Spesso i tifosi dei rossoneri tendono a sottovalutare l’apporto di un giocatore che non cerca la giocata ad effetto, ma che garantisce equilibrio e verticalità.

La sua capacità di collegare i reparti è diventata fondamentale per le dinamiche della squadra, eppure la percezione esterna non sempre riflette il valore espresso dai dati statistici.

Il ballottaggio con Ricci sotto la guida di Allegri

Il tema della titolarità resta però aperto. Per Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per la sua gestione pragmatica e la cura della fase difensiva, Fofana non è ancora considerato un titolare inamovibile.

Il francese si trova infatti a vivere un costante duello per una maglia con Samuele Ricci, il talentuoso regista italiano che abbina eleganza tecnica a una spiccata capacità di interdizione. Questo dualismo obbliga entrambi i centrocampisti a mantenere standard altissimi, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche a seconda dell’avversario.

