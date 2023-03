Florenzi sul rientro: «Mi è mancato tutto il mondo Milan»

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo rientro in campo dopo il brutto infortunio. Le sue parole

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo rientro in campo dopo il brutto infortunio. Le parole del terzino del Milan in un’intervista a Carlo Pellegatti per StarCasinòSport.

MANCANZA DEL MILAN E VICEVERSA: «Un po’ tutt’e due… La gioia di vedere negli occhi dei ragazzi, che mi hanno dato tanta forza, mi è mancata… Mi è mancato tutto il mondo Milan e spero che anche io sia mancato a loro».

L’INTERVISTA INTEGRALE