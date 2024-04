Florenzi subentra in Roma Milan: i tifosi giallorossi lo accolgono così. La reazione dei presenti allo stadio Olimpico per il match di Europa League

Florenzi è subentrato a metà del secondo tempo per sostituire Musah in Roma Milan. Il terzino italiano è uno storico ex del match: Florenzi è infatti stato anche capitano dei giallorossi.

Nonostante questo, l’accoglienza dell’Olimpico non è stata sicuramente delle migliori: tanti fischi all’ingresso ed a ogni palla toccata dal rossonero che sta provando a rimontare lo svantaggio di 3 reti tra andata e ritorno.