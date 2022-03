Florenzi Milan: tutti i motivi per cui sarà riscattato. Il club rossonero ha ormai deciso sul futuro del jolly di Pioli

Alessandro Florenzi, appena rientrato dalla Nazionale per un problema al ginocchio, sarà sicuramente riscattato dal Milan che verserà 4,5 milioni alla Roma.

I motivi di tale decisione sono molteplici: dalla sua duttilità al gradimento della dirigenza nei suoi confronti per l’esempio che è per i giovani. Inoltre in quanto calciatore cresciuto in Italia darà una mano con le liste nel prossimo anno.