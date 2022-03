Mercato Milan in casa: il club ha bisogno di giocatori cresciuti nel vivaio per le liste della prossima Serie A

Come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina il Milan è alla ricerca di giocatori cresciuti nel proprio vivaio e calciatori cresciuti in Italia da inserire nella rosa della prossima stagione per l’ormai famigerata questione delle liste.

Pobega, Gabbia, Calabria e Plizzari è il poker d’assi formato in casa, mentre Berardi, Parisi insieme al riscatto di Florenzi potrebbero sistemare le cose per quanto riguarda il secondo punto.