Milan, è fatta per Florenzi: ecco i dettagli dell’affare

Milan, fatta per Florenzi: arriva in prestito oneroso e diritto di riscatto a 4.5 milioni, domani il giocatore sarà a Milano

È arrivato l’ok definitivo. Alessandro Florenzi si può considerare un nuovo giocatore del Milan: il laterale della Roma passa in rossonero in prestito oneroso, da un milione circa, con diritto di riscatto in favore dei rossoneri pari a 4 milioni e mezzo. Risolti anche gli ultimi dettagli che impedivano la felice riuscita della trattativa, rimandato solo di 24h. Domani il calciatore sarà a Milano per le visite mediche di rito. A riportarlo è Sky Sport.