Florenzi Milan, parole da vero leader: «Tutti parlano male di noi, io e il gruppo dobbiamo fare questo». Le ultimissime sui rossoneri

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Roma sul momento che stanno vivendo i rossoneri.

MILAN – «Io mi fido sempre del Milan, conosco quello che sono i giocatori del Milan e li reputo molto forti. Dobbiamo tapparci le orecchie, è normale che tutti parlino di noi visto che non andiamo bene. Sono stati zitti quattro anni, avevano tanti arretrati e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì».