Florenzi: «Leao mi ricorda Mbappè, ma deve fare un passo in più di testa». Le dichiarazioni del terzino del Milan

Alessandro Florenzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo momento al Milan. Le sue dichiarazioni su Rafael Leao.

LEAO – «Rafa deve fare un passo a livello di testa, ma non perché non la abbia. Parlo di altro, della voglia di stare in partita, di non fare un dribbling per forza. Gli manca questo ed è poco, perché tutto il resto c’è. In lui io rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai. Rafa però è lì. Rafa è un giocatore vero, ma non diteglielo».

