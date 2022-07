Florenzi: «Juve e Inter favorite? Lo dicevano anche l’anno scorso». Le dichiarazioni del terzino del Milan

Alessandro Florenzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo momento al Milan. Le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto.

JUVE E INTER FAVORITA – «Lo dicevano anche nel 2021 e poi… Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno. Chi è più forte? So di fare un torto all’Inter ma dico Juve: si è rafforzata di più. Di Maria è il più forte che abbia mai giocato sulla mia fascia. Meglio anche di Salah, che alla Roma non era ancora esploso.».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI