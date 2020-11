Flavio Roma: «Rissa Ibra-Onyewu? È stata una cosa estrema»

L’ex portiere del Milan Flavio Roma racconta il celebre episodio della rissa tra Ibrahimovic ed Onyewu durante un allenamento

Ad anni di distanza dall’episodio, Flavio Roma racconta la rissa tra Ibrahimovic ed Onyewu durante un allenamento. Ecco le dichiarazione dell’ex portiere del Milan ad IlPosticipo.it: «Noi portieri ci stavamo allenando a parte e non sappiamo come è andata tra loro. Ci siamo girati quando abbiamo sentito il brusio dei compagni e abbiamo visto Ibra e Onyewu accartocciati mentre qualcuno cercava di dividerli».

«Non so cosa sia successo – continua Roma – per essere arrivati a quel punto. Ce lo siamo chiesti anche noi: è difficile che capitino queste cose tra professionisti e compagni di squadra. Arrivare a picchiarsi in campo è stata una cosa estrema per certi versi. Non abbiamo ancora una spiegazione di quella rissa».