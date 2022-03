Flamini: «Tonali come me? Non mi piacciono i paragoni ma lui gioca col cuore». Così il francese sul mediano rossonero

Mathieu Flamini parla di Sandro Tonali a La Gazzetta dello Sport.

TONALI COME FLAMINI – «Mai piaciuti i paragoni, neanche da giocatore. Tonali mi piace, è giovane, con grandi qualità, ha la testa sulle spalle, e gioca pure con il cuore: se il Milan attacca lui già pensa a come recuperare la palla. Indispensabile per l’equilibrio e per vincere».