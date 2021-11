Fiorentina Milan: Rebic verso il recupero. Ecco le sue condizioni

Ante Rebic verso il recupero in vista di Fiorentina Milan. Il croato era alle prese con un fastidio alla caviglia. Ecco le sue condizioni

Ante Rebic è pronto al rientro completo in vista di Fiorentina Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il croato ha smaltito il dolore alla caviglia ed è prossimo al ritorno in campo.

Inoltre, la sosta delle nazionali, che lui passerà a Milanello, sarà decisamente utile per dargli un minimo di forma. A Firenze potrebbe tornare titolare, anche per far tirare il fiato a Rafael Leao.