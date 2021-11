Fiorentina Milan: quattro gol subiti dopo vent’anni. Il dato

Fiorentina Milan: I rossoneri incappano nella loro prima sconfitta stagionale contro i viola. Un precedente che non accadeva da molto tempo

Il diavolo trova la sua prima sconfitta al Franchi in quel di Firenze. Fiorentina Milan si conclude infatti con un rocambolesco 4-3 in cui i rossoneri non sono mai stati in vantaggio.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la sconfitta a Firenze con quattro gol subiti non accadeva da vent’anni esatti: da quel Fiorentina Milan 4-o, la notte in cui Rui Costa stregò Berlusconi. Chissà che Vlahovic non abbia definitivamente stregato il diavolo…