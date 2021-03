Fiorentina-Milan, probabili formazioni: c’è Ibra dal 1′, chance per Hauge

Ecco tutte le ultime novità di formazione per quanto riguarda la partita di domani alle 18:00 tra Fiorentina e Milan

Vigilia di Fiorentina-Milan. Ecco la probabile formazione rossonera che domani alle 18:00 scenderà al Franchi per il match contro la viola. Come confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic torna titolare per trascinare l’attacco. Alle sue spalle nel tridente occasione anche per Jens-Petter Hauge. Rispetto al match di giovedì, ci sarà Tonali al fianco di Kessiè.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge, Ibrahimovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Caceres; Ribery, Vlahovic.