Fiorentina Milan Primavera Coppa Italia 4-2: rimonta viola, rossoneri eliminati

Il Milan Primavera è ospite della Fiorentina nei quarti di Coppa Italia: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera affronta la Fiorentina al Viola Park in occasione dei quarti di Coppa Italia. Rossoneri che nei turni precedenti hanno eliminato Virtus Entella, Sampdoria ed Empoli e ora cercano un posto in semifinale, dove affronteranno la vincente di Roma-Sassuolo. La Fiorentina rimonta il Milan dopo un inizio choc da 0-2 a 4-2. Viola in semifinale, rossoneri eliminati dalla competizione

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Fiorentina Milan Primavera.

2′ Rigore per il Milan – Si addormenta Amatucci al limite dell’area e perde palla nell’impostazione. Poi abbatte l’avversario e concede il rigore al Milan. Arriva anche il cartellino giallo.

3′ Gol Simmelhack – Non sbaglia Simmelhack dal dischetto. Conclusione centrale, ma Martinelli viene spiazzato. Subito vantaggio rossonero.

4′ Ancora Simmelhack – Altra dormita della Fiorentina, ancora Simmelhack controlla e calcia in area ma questa volta il tentativo non va a buon fine.

6′ Esce bene Raveyre e salva – Lancio lungo a cercare gli attaccanti della Fiorentina, ma esce altissimo Raveyre oltre la sua area di rigore e in scivolata da libero allontana la minaccia.

12′ Gol Cuenca – Il Milan raddoppia! Assolo di Cuenca, che va via in grande stile a destra e calcia verso la porta. Deviazione sfortunata di Biagetti che sorprende Martinelli, 2-0 rossonero.

14′ Gol Caprini – Dura poco il doppio vantaggio del Milan perché la Fiorentina riapre subito la partita. Calcio d’angolo di Amatucci, Caprini anticipa di testa Bakoune e fulmina Raveyre con un bello stacco.

17′ Tiro Harder – Caprini cerca spazi a sinistra, poi imbuca in area per Harder: da posizione defilata calcia sul primo palo, non si fa sorprendere Raveyre in presa sicura.

23′ Tiro Cuenca – Prima il numero 10 cerca Sia, respinto. Poi si mette in proprio e spara col mancino verso la porta di Martinelli: traiettoria larga, ma c’è una deviazione in calcio d’angolo. Dalla bandierina Eletu manda direttamente oltre la linea di fondo.

24′ Tiro Simmelhack – Sponda per la sua conclusione dalla distanza che si spegne larga alla sinistra di Martinelli.

27′ Ammonito Nsiala – Entrata in ritardo a centrocampo ai danni di Harder. Secondo ammonito del match.

28′ Doppietta Caprini – Scuderi scappa via a sinistra a Scotti, crossa basso per Caprini che anticipa Nsiala e col tap-in davanti a Raveyre non sbaglia.

30′ Ammonito Biagetti – Steso Sia con una scivolata irregolare, giallo anche per il difensore numero 5.

31′ Tiro Malaspina – Punizione respinta dalla difesa della Fiorentina, arriva Malaspina che calcia di potenza di prima intenzione: pallone che sorvola la traversa, non c’è deviazione dunque si riparte dalla rimessa dal fondo.

34′ Tiro Cuenca – Doppio passo, sinistro a giro dalla destra troppo centrale però: arpiona Martinelli.

37′ Occasione Milan – Calcio d’angolo che accende una mischia nell’area della Fiorentina. Simmelhack non trova la coordinazione per la rovesciata, subentra Nsiala che non trova spazi per calciare. Tiro improvviso di Bakoune respinto.

40′ Tiro Stalmach – Murato il cross di Cuenca, raccoglie Stalmach al limite: controllo di petto e tiro che sibila abbondantemente a lato.

43′ Ancora Stalmach – Altra conclusione dalla distanza, manca ancora una volta di precisione il suo tentativo.

45′ Harder cestina una buona occasione – Scuderi va ancora via con troppa facilità a sinistra. Cross al centro per Harder che si coordina malissimo e cestina una chance.

1 minuto di recupero

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Gol Braschi – Clamoroso, la Fiorentina la ribalta a inizio ripresa. Errore del Milan: pasticciano Raveyre e Stalmach, Braschi ne approfitta e davanti a Raveyre pesca l’angolino.

50′ Gioco fermo, cure mediche per Raveyre – Problema alla caviglia per Raveyre. Molto dolorante il portiere rossonero dopo il pestone di Caprini.

52′ Si rialza Raveyre – Torna tra i pali il portiere del Milan, un po’ dolorante ma stringe i denti e prosegue.

60′ Occasione Fiorentina – C’è Braschi tutto solo in area di rigore. Harder prova a servirlo ma chiude bene Parmiggiani.

61′ Tiro Simmelhack – Grande occasione in area per l’attaccante, il cui tentativo viene però respinto da Comuzzo.

62′ Cambi Milan – Dentro Camarda e Bonomi per Simmelhack e Stalmach.

70′ Cambi Fiorentina – Elia e Rubino prendono il posto di Scuderi e Harder.

71′ Tiro Bonomi – Conclusione dal limite da parte del numero 30, si allunga Martinelli e blocca con sicurezza la sfera.

75′ Cambio Fiorentina – Si fa male Elia dopo appena 4 minuti dal suo ingresso in campo. Lo sostituisce Baroncelli.

77′ Cuenca cerca Camarda – Suggerimento del numero 10 in profondità per Camarda, pallone un po’ troppo lungo. Martinelli lascia sfilare sul fondo.

80′ Cambi Milan – Fuori Eletu e dentro Sala, fuori anche Cuenca per Liberali.

83′ Cambi Fiorentina – Kouadio e Sene prendono il posto di Romani e Sene.

84′ Cambio Milan – Dentro Paloschi per Parmiggiani.

89′ Gol Sene – il giocatore della Fiorentina vince il duello con Paloschi e solo davanti a Raveyre lo batte per il 4-2

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: Simmelhack PAGELLE

Fiorentina Milan Primavera Coppa Italia 3-2: risultato e tabellino

Rete: 3′ Simmelhack rig., 12′ Cuenca, 14′ Caprini, 28′ Caprini, 46′ Braschi; 89′ Sene

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Romani (83′ Kouadio), Biagetti, Comuzzo; Fortini, Harder (70′ Rubino), Ievoli, Amatucci, Scuderi (70′ Elia) (75′ Baroncelli); Caprini, Braschi (83′ Sene). All. Galloppa. A disp. Tognetti, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Mignani, Padilla

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Scotti, Parmiggiani (84′ Paloschi), Nsiala, Bakoune; Malaspina, Eletu (80′ Sala); Cuenca (80′ Liberali), Stalmach (62′ Bonomi), Sia; Simmelhack (62′ Camarda). All. Abate. A disp. Torriani, Bartoccioni, Cappelletti, Grilli, Ibrahimovic

Arbitro: Drigo

Ammoniti: 2′ Amatucci, 27′ Nsiala, 30′ Biagetti; 94′ Sia