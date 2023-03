Fiorentina Milan, i precedenti: i numeri della sfida. La Viola non sbaglia quando affronta il Milan, soprattutto in zona offensiva

Ecco i numeri e i dati sulla sfida in programma questa sera tra Fiorentina e Milan, come riportati da acmilan.com:

La Fiorentina è la squadra contro cui il Milan ha segnato più gol nella sua storia in Serie A (259). In aggiunta, i rossoneri hanno vinto 76 delle 165 sfide contro i viola nel torneo, solo contro la Roma (78) hanno ottenuto più successi nella competizione. La Fiorentina ha subito esattamente tre reti in ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro il Milan nel massimo torneo e solo una volta ha incassato più di due marcature per più partite interne di fila contro una singola avversaria: tra il 1956 e il 1959, sempre contro i rossoneri. Il Diavolo ha vinto inoltre ben sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina giocate nel girone di ritorno in campionato, un pareggio completa il quadro. Infine, i rossoneri vanno in rete da otto partite consecutive contro i viola in Serie A e soltanto una volta hanno registrato una striscia più lunga contro i prossimi avversari: 10 di fila tra il 1947 e il 1951.