Fiorentina Milan: Pioli questa volta si incespica

Fiorentina Milan: Stefano Pioli questa volta non ha potuto far nulla per evitare la sconfitta dei suoi. Ecco il voto della Gazzetta

Fiorentina Mian dall’esito amaro per i rossoneri, che perdono la loro prima sfida della stagione in Serie A, pur lottando fino alla fine per provare a risistemare le cose.

In tutto questo, Pioli ha provato a dare linfa con i cambi ma non è servito, anzi, ha peggiorato le cose. La Gazzetta dello Sport gli assegna infatti un 5. Proprio perché, nel momento in cui il Milan aveva in parte rimontato, stravolge eccessivamente la squadra con cambi ancora troppo indietro di condizione e questo porta alla sconfitta.