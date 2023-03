Fiorentina Milan, la sfida tra Pioli e Italiano: i precedenti tra i due allenatori. Zero pareggi tra i due tecnici nei cinque scontri

Ecco i precedenti tra Stefano Pioli, tecnico del Milan, e Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, come riportato da acmilan.com.

L’attuale tecnico rossonero è rimasto imbattuto in 11 delle 18 sfide da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (10V, 1N), e in particolare ha vinto quattro delle ultime cinque gare. Nessun pareggio negli ultimi cinque incontri da allenatori tra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano in massima serie: tre successi per il primo, due per il secondo.