Fiorentina Milan: Nico Gonzalez ancora positivo al Covid

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, è ancora positivo al Covid-19. Italiano spera di recuperarlo per la sfida al Milan

Sabato 20 novembre il Milan di Stefano Pioli affronterà la Fiorentina nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Nico Gonzalez, attaccante in forza alla Viola, risulta ancora positivo al Covid. Italiano spera di recuperarlo per la sfida ai rossoneri. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.