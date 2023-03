Fiorentina Milan, arbitra Di Bello: con lui 10 vittorie su 15 per i rossoneri. Ecco i precedenti con l’arbitro brindisino

Come riporta acmilan.com, sarà il 41enne brindisino Marco Di Bello a dirigere la sfida dell’Artemio Franchi: uno dei fischietti più esperti del massimo campionato, con 147 partite di Serie A già arbitrate in carriera, Di Bello vanta 15 precedenti con i rossoneri (10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). In stagione ha già diretto Lazio-Milan dello scorso 24 gennaio.

Ad assistere l’arbitro pugliese saranno i guardalinee Mokhtar e Palermo, oltre al quarto uomo Sacchi. Al VAR Di Paolo con Zufferli come AVAR.