Fiorentina Lazio: Marusic e Isaksen acciaccati, le condizioni verso il Milan

Durante Fiorentina Lazio sia Isaksen e Marusic sono usciti dal campo. Non una scelta tecnica ma forzata, le condizioni

Alla ripresa del secondo tempo della partita contro la Fiorentina Maurizio Sarri, ha deciso di cambiare, mandando in campo Zaccagni e Hysaj, al posto di Isaksen e Marusic.

Quella che all’apparenza poteva sembrare una modifica tattica, dovuta a prestazioni quanto meno rivedibili da parte dei due esterni, sembrerebbe invece essere legata a problemi fisici. Secondo quanto specificato da Lazio Style Channel al termine del match il danese, in particolar modo, sarebbe stato costretto a lasciare il terreno di gioco del Franchi per alcuni acciacchi che avrebbe avvertito nel corso della prima frazione. Stesso discorso per il difensore. Da valutare le loro condizioni verso il Milan