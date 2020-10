Fiocco rosa in casa Kakà; il brasiliano è diventato per la terza volta papà

Ricardo Kakà è diventato nuovamente papà; quest’oggi, Carol Dias, moglie dell’ex fantasista rossonero, ha dato alla luce Esther, prima figlia della coppia e terza per il brasiliano, già Pallone d’Oro 2007.

Pronti gli auguri anche da parte del Milan che, tramite il proprio account ufficiale su Twitter si è congratulato con la coppia per la splendida notizia:

Congratulations to @KAKA and his family for the new arrival: Esther 🎀

Congratulazioni a Ricky e alla sua famiglia per la nuova arrivata, Esther 🎀

Parabéns 🎉#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) October 9, 2020