Finale Coppa Italia, Rocchi spiega: «Beukema-Gabbia? Fallo da espulsione, ecco perchè»

Finale Coppa Italia, Gianluca Rocchi ha spiegato come la gomitata di Beukema a Gabbia fosse da espulsione: le sue dichiarazioni

Intervenuto ad Open Var, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha parlato così della gomitata di Beukema a Gabbia nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna:

PAROLE – «Un fallo a palla lontana, un gesto non bello alle spalle dell’arbitro. Una chiamata corretta, forse abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto noi, forse non sono stato così chiaro io. Questa è la strada da seguire, l’abbiamo fatto in Lazio-Juve. L’intensità in questi casi non sempre può essere pesata. Questi gesti vanno disincentivati. Beukema-Gabbia era da rosso. andava punito il gesto. Era meno intenso, ma conta poco».