Finale Coppa Italia, Ambrosini l’ha detto veramente sul Milan: «Chi parte favorita? Dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha rilasciato il suo pensiero sulla finale di Coppa Italia.

LA FINALE DI COPPA – «In finale si azzerano tutti i pensieri su passato e futuro. L’unico obiettivo è alzare la coppa. Il Milan venerdì aveva la testa più libera del Bologna, in corsa per la Champions. La Coppa Italia invece è un obiettivo comune: non so chi avrà più pressione».