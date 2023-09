Finale Champions League 2022: UEFA accusata di aver falsificato queste prove! Tutti i dettagli e le novità

L’UEFA è stata accusata dal The Guardian di aver falsificato le prove alla sua stessa inchiesta del caos della finale di Champions League di Parigi nel 2022 tra Liverpool e Real Madrid, in cui migliaia di tifosi furono schiacciati e colpiti dagli agenti di polizia per gestire l’ordine pubblico.

Secondo il quotidiano inglese, il presidente della UEFA Ceferin avrebbe cercato di proteggere Pavlica (suo migliore amico e capo dell’unità di sicurezza UEFA) falsificando le prove e attribuendo gran parte della responsabilità alla polizia di Parigi, sulla quale l’organo calcistico non ha alcuna autorità.