Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta primi e secondi in Serie B

Serie B: continua la marcia solitaria del Benevento di Filippo Inzaghi, sempre più al comando. Segue al secondo posto il Frosinone di Nesta

Grande vittoria del Benevento, ieri, in casa contro lo Spezia (3-1). La squadra di Filippo Inzaghi continua a viaggiare indisturbata verso la promozione in Serie A.

Bene anche il Frosinone di Alessandro Nesta, che ha battuto allo Stirpe la Salernitana (1-0), ora dunque al secondo posto dietro ai campani. Entrambi gli ex giocatori rossoneri, ora allenatori, stanno dunque impressionando in Serie B e sarebbero pronti per il grande salto di qualità. Per Inzaghi soprattutto filtra aria di rivincita dopo la non particolarmente buona stagione con il Milan nella stagione 2014/2015.