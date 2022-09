Maria Luisa Filangieri ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Milan femminile

«Non è l’inizio che ci aspettavamo, sono contenta della reazione che ha avuto la squadra nel secondo tempo che contro una squadra forte come il Milan non era scontato. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti ma ne dovremo fare altri. Anche dal punto di vista degli allenamenti ci sono stati dei passi in avanti, le ragazze si stanno impegnando. Siamo un gruppo giovane, i risultati arriveranno anche se non nell’immediato. Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo spero sia il primo passo sulla strada giusta»