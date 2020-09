Fifa 21: le valutazioni dei giocatori del Milan non piacciono ai tifosi

Fifa 21, valutazioni Milan che non convincono i tifosi: si abbassa l’overall di Ibra, Calha e Rebic, aumenta solo Theo Hernandez

Come riportato da Calciomercato.com non sono piaciute ai tifosi del Milan le nuove valutazioni ai giocatori date dal noto videogame Fifa per l’edizione 2021: nessun miglioramento per Gianluigi Donnarumma (85) e Alessio Romagnoli (83), mentre peggiorano Zlatan Ibrahimovic (da 85 a 83), Ante Rebic (da 80 a 79), Hakan Calhanoglu (da 80 a 79), Lucas Paquetà (da 79 a 76) e Rafael Leao, passato da 75 a 74).

L’unico calciatore realmente valorizzato, secondo gli sviluppatori di Fifa 21, è Theo Hernandez che fa un balzo di valutazione passando dal 75 ad 80.