Feyenoord Milan, gli olandesi hanno scelto il sostituto di Priske! Ufficiale, c’è il comunicato

Con un comunicato, il Feyenoord, prossimo avversario del Milan nei play-off di Champions League, ha ufficializzato la nomina in panchina del successore dell’esonerato Priske, allontanato nella giornata di ieri:

Our interim head coach: Pascal Bosschaart

Wishing him the best of luck 🤝

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 11, 2025