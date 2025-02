Feyenoord Milan, la statistica particolare da quando è arrivato Conceicao. Segui le ultimissime sul club rossonero

Sconfitta amara in Feyenoord Milan per i ragazzi di Conceicao. C’è una statistica particolare da quando il portoghese allena i rossoneri.

Sotto la guida dell’ex tecnico del Porto tra Serie A e Champions sono andati 7 volte in svantaggio: Como, Juve e Parma in A, Inter e Juve in Supercoppa; Dinamo e Feyenoord in Champions. Di queste 7, il Milan ha saputo ribaltare il risultato in 4 occasioni (Juve, Inter, Como e Parma). 7 volte su 12 partite, un dato che resta impressionante e che sicuramente non può far felice mister Conceiçao e staff.