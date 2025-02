Feyenoord Milan, la moviola dei playoff di Champions League: fatta chiarezza sugli episodi

Condividi via email

Feyenoord Milan, la moviola de La Gazzetta dello Sport del match valevole per l’andata dei playoff di Champions

La moviola di Feyenoord-Milan da parte de La Gazzetta dello Sport, sufficiente la prova dell’arbitro nell’andata dei playoff di Champions. Giuste le scelte sui contatti in area, manca un giallo:

LA MOVIOLA – «Al 19° il Feyenoord chiede un rigore: Fofana, girato e con palla improvvisa, impatta con la mano sinistra, ma in chiusura. Al 20° Beelen su Leao: incrocio senza danni, nessun rigore. Al 32° Pavlovic su Paxiao zero contatti bassi niente per dare rigore. Al 39° Read su Leao è un contatto sano. Al 44° Theo su Paxiao è fuori area, mancano giallo e punizione».