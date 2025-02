Feyenoord Milan, scagionato Leao: «L’unico che ha provato a fare qualcosa di concreto»

Condividi via email

Feyenoord Milan – Rafael Leao è stato l’unico del reparto offensivo ad essere esaltato da Fabio Capello a La Gazzetta

Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato Feyenoord-Milan. L’ex allenatore, nel reparto offensivo rossonero, ha indicato in Leao come uno dei pochi ad averci provato nell’andata dei playoff di Champions League.

LE SUE PAROLE – «Forse è l’unico che ha provato a fare qualcosa di concreto, ma anche in quelle rare volte in cui è riuscito a superare l’avversario, poi ha sempre sbagliato la scelta non incidendo alla fine».