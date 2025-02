Feyenoord Milan, Conceicao bocciato ancora una volta in trasferta: serata amara per il tecnico. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Sergio Conceicao, dunque, ha perso per la seconda volta consecutiva in trasferta in Champions League.

Così come a Zagabria i suoi ragazzi hanno mostrato grande difficoltà, specialmente nell’unione di squadra tra i reparti. Nulla, comunque, è perduto: martedì sera andrà in scena il ritorno a San Siro.