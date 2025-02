Condividi via email

Feyenoord Milan, Conceicao non ha dubbi: «Sfortunati in questo frangente ma una cosa ci è mancata». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Di seguito le parole di Conceicao a Prime Video: per il tecnico c’è stata sfortuna sol gol subito.

PAROLE – «Abbiamo avuto occasioni per pareggiare e non siamo stati efficaci a livello offensivo, non ne abbiamo approfittato. Anche un po’ di sfortuna nel gol preso. Ci è mancata aggressività nei duelli, loro sono stati sempre più veloci e aggressivi».