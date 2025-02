Feyenoord Milan, Conceicao avverte i suoi ragazzi: «Loro hanno problemi? Li abbiamo anche noi!». Le ultimissime sui rossoneri

Questa sera andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Sergio Conceicao, in conferenza stampa, ci ha tenuto ad avvertire i suoi ragazzi.

PARTITA DIFFICILE – «Un cambio di allenatore sicuramente è un qualcosa che crea motivazione nel gruppo, non cambia tanto a livello tattico. Una gara di Champions, storicamente difficile giocare in Olanda. Anche con il Porto abbiamo trovato un ambiente caldo, a me piace questo, ma il Feyenoord trova quella marcia in più. Non solo loro hanno problemi, ma anche noi».