Feyenoord Milan, Conceicao sui fantastici 4: «Se hai tanti attaccanti in campo non vuol dire che prendi più gol, vi spiego». Le ultimissime

Questa sera andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Sergio Conceicao, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità di vedere Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez tutti assieme..

L’EQUILIBRIO – «L’equilibrio non si trova con quei quattro ma con undici. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni. Non vuol dire tanti attaccanti prendi gol e tanti difensori non prendi gol, è un discorso di squadra».