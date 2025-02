Condividi via email

Feyenoord Milan, Conceicao tuona: «Quest’aspetto è troppo importante e sono stati superiori». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Di seguito le parole di Conceicao a Prime Video: un aspetto non l’ha principalmente convinto.

PAROLE – «Sapevamo della loro forza sulle seconde palle, sono cose molto importanti: si vincono le partite. Vedi questa partita. I giocatori devono vedere in cosa migliorare ma non c’è molto tempo per lavorare sul campo».