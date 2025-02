Feyenoord Milan, Compagnoni consiglia Conceicao: schieramento possibile solo in un caso

Feyenoord Milan, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha analizzato il possibile utilizzo delle 4 punte da parte di Sergio Conceicao

Intervenuto a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Joao-Leao-Pulisic e Gimenez tutti e 4 insieme? In qualche partita si, però non in tutte ovviamente. Perché il Milan già ha problemi di equilibrio tattico, perché p una squadra forse trpppe volte vulnerabile centralmente. Manca un interditore che dà una mano a Fofana davanti la difesa. Capisci che se giocano con 4 punte, più Fofana e Reijnders dietro, è una squadra molto sbilanciata che può regalare però momenti di grande calcio. Perciò in alcune partite secondo me vedremo questo schieramento, anche all’interno di certe partite, che ne so, nell’ultima mezz’ora, quando devi trovare gol a tutti i costi, Conceiçao può giocare così e veramente sarà un problema per gli avversari. Ripeto, non credo che sia questa la formazione base, e credo anche che l’arrivo di Joao Felix possa mettere finalmente pressione a Leao. Perché se Joao Felix gioca come sa, Pulisic non lo togli, Gimenez è il centravanti…se giochi con 3 attaccanti chi togli?».