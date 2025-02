Feyenoord Milan, Capello lo esalta! Migliore in campo a Rotterdam, non ci sono dubbi

Feyenoord Milan, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha esaltato la prestazione di Pavlovic ieri sera a Rotterdam: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha esaltato Pavlovic per la prestazione in Feyenoord–Milan:

PAROLE – «Solido, concreto. Sì, Pavlovic in difesa ha sbrogliato due o tre situazioni pericolose, perché il Feyenoord quando ripartiva lo faceva sempre in velocità e con una certa convinzione. Per fortuna il serbo ci ha messo più di una pezza e in generale la difesa ha retto. Pure Walker, che aveva a che fare con un Paixao in grande forma, di riffa o di raffa l’ha un po’ contenuto».