Feyenoord Milan, stoccata di Boban al club rossonero! Parole di fuoco dell’ex rossonero

Feyenoord Milan, Zvone Boban, leggenda rossonera ed ex opinionista, ha duramente criticato la squadra di Conceicao dopo la sconfitta in Champions League

Intervenuto a Sky, Zvone Boban ha criticato duramente il Milan dopo la sconfitta contro il Feyenoord:

PAROLE – «Il Milan deve trovare una squadra tipo. Dall’inizio della stagione io non credo che il Milan abbia giocato due volte di fila con la stessa squadra. Non è possibile… Bisogna scegliere una squadra tipo, un modulo tipo. Devono sapere come stare, e capirsi, e conoscersi».