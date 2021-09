Juventus, Festa 10 anni Allianz Stadium: celebrazioni in occasione di Juve-Milan. Il club bianconero festeggerà i 10 anni dell’impianto

La Juventus in occasione della gara col Milan festeggerà i 10 anni dell’Allianz Stadium (celebrato per l’esattezza lo scorso 8 settembre). La festa ripercorrerà la storia dell’impianto che ha visto la Juventus alzare lo scudetto per 9 volte.

Vi assisteranno dal vivo circa 20 mila spettatori (la metà della capienza massima, come da norme covid) tra i quali tanti vip e i vertici dello sponsor Allianz. Lo scrive Tuttosport.