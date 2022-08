Ferrara: «Milan? Vincere è difficile, confermarsi ancora di più»

Ciro Ferrara presente negli studi Dazn ha detto la sua sul Milan dopo il pareggio contro l’Atalanta. Le parole

«Vicere è difficile, rivincere lo è ancora di più soprattutto per una squadra giovane come il Milan. E’ quella secondo me la vera sfida di Pioli per riproporsi a certi livelli, poi sai se non lo vinci ok ma sicuramente è una squadra che può rimanere su certi livelli»