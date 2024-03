Fernandez Milan, un altro club di Serie A pensa al talento del Boca: il calciatore ha questa preferenza per il proprio futuro

Il nome di Ezequiel Fernandez negli scorsi mesi era finito nel mirino del calciomercato Milan, con i rossoneri che avevano cominciato ad attenzionare il centrocampista in forza al Boca Juniors. Il classe 2002 continua a mettersi in mostra, ed ha attirato su di sé l’interesse di un’altra squadra di Serie A.

Come riferisce Calciomercato.com, infatti, anche la Fiorentina starebbe facendo più di un pensierino al centrocampista, che potrebbe prendere il posto di Arthur per la prossima stagione (la permanenza del brasiliano è difficile per i costi eccessivi e per il corteggiamento del Benfica). Intanto l’argentino avrebbe espresso la propria volontà di rimanere in patria anche per la prossima stagione, ma il fascino del campionato italiano potrebbe fargli cambiare idea.